Taiwan, Xi Jinping torna a promuovere la riunificazione con la Cina

Mondo

La crisi si è inasprita da quando, lo scorso 2 agosto, la Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha visitato l'isola, de facto indipendente dal 1949 ma da sempre rivendicata da Pechino. Il gigante asiatico teme che Washington voglia violare la sua sovranità. La Casa Bianca ha replicato più volte di non volere una crisi. Intanto Taipei denuncia: la minaccia militare cinese 'è più seria che mai'

I rapporti tra Taiwan e la Cina sono sempre più tesi. Da quando la Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha visitato l'isola lo scorso 2 agosto la situazione si è aggravata. Tanto che ora la minaccia militare cinese nei confronti di Taiwan è "più seria che mai" e Pechino sta cercando un "pretesto per esercitarsi per l'attacco futuro", secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, in un'intervista al Guardian del 13 dicembre