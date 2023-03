Taiwan, Cina: “Se gli Usa non frenano ci saranno scontri”

La Cina continuerà “a lavorare per la riunificazione pacifica, ma ci riserviamo il diritto di prendere tutte le misure necessarie. Nessuno dovrebbe mai sottovalutare la ferma determinazione, la forte volontà e la grande capacità del governo e del popolo cinesi”, ha fatto sapere il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, nel suo primo briefing a margine della sessione annuale del parlamento

Pechino afferma che continuerà a "lavorare per la riunificazione pacifica" ma si riserverà "il diritto a prendere tutte le misure necessarie" per Taiwan. E avverte Washington, se gli Usa non "frenano e continuano sulla strada sbagliata, ci saranno sicuramente conflitti e scontri".