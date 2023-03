Taiwan, Usa: via libera vendita d'armi per 620 mln dollari

Il pacchetto include 100 missili anti-radiazioni ad alta velocità (HARM) AGM-88B, 200 missili aria-aria a medio raggio AIM-120C-8 (AMRAAM) e lanciatori e missili fittizi per l'addestramento

Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita a Taiwan di munizioni destinate agli aerei da combattimento F-16, per un valore di 619 mln di dollari. Lo ha annunciato il Pentagono. Il pacchetto include 100 missili anti-radiazioni ad alta velocità (HARM) AGM-88B, 200 missili aria-aria a medio raggio AIM-120C-8 (AMRAAM) e lanciatori e missili fittizi per l'addestramento, ha affermato la dichiarazione. La vendita aumenterà la "capacità di Taiwan di provvedere alla difesa del suo spazio aereo, alla sicurezza regionale e all'interoperabilità con gli Stati Uniti". L'annuncio arriva tra le elevate tensioni tra Stati Uniti e Cina su Taiwan, così come l'abbattimento il mese scorso di un pallone sopra lo spazio aereo statunitense che secondo Washington era un dispositivo di sorveglianza cinese.