Taiwan, servizio militare prolungato a un anno "contro minacce Cina"

"La Cina sta minacciando la pace"

approfondimento

La guerra in Ucraina e soprattutto la minaccia cinese sull'isola hanno inciso sulla decisione di estendere il servizio di leva. Proprio in questi giorni, Pechino ha aumentato la pressione militare su Taiwan, dopo l'approvazione del budget della Difesa Usa per il 2023 che prevede fondi per l'assistenza alla sicurezza dell'isola. "La guerra in Ucraina dura da più di 300 giorni e l'Ucraina sta ancora combattendo", ha detto Tsai, citata dai media locali, aggiungendo che "la Cina sta minacciando la pace e la stabilità e la sua minaccia è ovvia. Nessuno vuole la guerra, ma la pace non cadrà dal cielo. Solo preparandoci alla guerra – ha aggiunto la presidente di Taiwan - possiamo evitarla e solo essendo in grado di combattere possiamo fermarla.”