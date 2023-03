Terroristi italiani in Francia, oggi attesa sentenza su estradizione

Sono 10 gli ex militanti di estrema sinistra, in gran parte legati alle Brigate Rosse, per i quali oggi la Corte di Cassazione di Parigi prenderà una decisione sull'estradizione verso l'Italia. Tra di loro presenti anche Giorgio Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi, e le due ex brigatiste Marina Petrella e Roberta Cappelli.