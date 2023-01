Ratzinger, oggi ultimo giorno di omaggio a San Pietro. FOTO

Prosegue il forte afflusso di fedeli nella basilica per l’ultimo saluto a Benedetto XVI: ieri sono state circa 70mila le persone che hanno reso omaggio al Papa Emerito, 135mila in due giorni. Tra le personalità accorse anche il presidente del Senato La Russa, il ministro dell'Interno Piantedosi e il primo ministro ungherese Orban. Il Vaticano si prepara al funerale: Ratzinger sarà sepolto in una triplice bara in cipresso, zinco e rovere con monete, palii e medaglie