Ratzinger, il primo Papa sbarcato su Twitter

Da allora sono trascorsi più di 10 anni da quel primo messaggio e da allora i vari @pontifex non si sono mai fermati arrivando a quasi 5 mila tweet pubblicati. Oggi, sotto la guida di Papa Francesco, sono quasi 19 milioni i follower del profilo in inglese, gli stessi registrati da quello in spagnolo. A questi si devono sommare gli oltre 5 milioni di seguaci in italiano e in portoghese. Un milione, invece, sono gli utenti che seguono il profilo del Papa in latino, mezzo milione quelli che leggono i suoi messaggi in arabo

