Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 luglio: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dominate dalla storica impresa di Jannik Sinner a Wimbledon: il tennista italiano travolge Alcaraz in quattro set e diventa il primo italiano a trionfare sull'erba londinese dal 1877. ”È il sogno dei sogni" dice Jannik, immortalato quasi ovunque mentra bacia il trofeo consegnatogli dalla principessa Kate. Spazio anche ai dazi, con la linea morbida scelta per il momento dall'Ue: contromisure congelate. A Gaza ennesima strage di innocenti in fila per l'acqua