Morte Ratzinger, previste 60mila persone ai funerali a San Pietro

"Dal 2 mattina al 4 sera, durante l'esposizione del feretro del Papa Emerito, a San Pietro, sono previste dalle 30 alle 35 mila persone al giorno. Per i funerali, che si terranno il 5, ci aspettiamo un minimo di 50 / 60 mila persone. Ovviamente è una stima approssimativa". Lo ha detto il Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, al termine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, in merito alle misure che saranno messe in atto in questi giorni per l'esposizione del feretro e i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI. (LA FOTOSTORIA - TUTTI I VIDEO - LO SPECIALE)

"Impiegati almeno mille agenti" approfondimento Morte Papa Ratzinger, dall’esposizione ai funerali: ecco cosa succede "Vedremo domani, alla riunione tecnica con il Questore, quante forze dell'ordine saranno impiegate. Sicuramente il numero non sarà inferiore a quello previsto per oggi al Concerto di Capodanno al Circo Massimo", quindi "almeno mille", ha aggiunto Frattasi. "Domani, in tarda mattina, si terrà in Questura questo tavolo tecnico, con gli stessi attori i che hanno partecipato oggi. Inoltre il comitato si riunirà ancora il 3 gennaio per fare un ulteriore check di aggiornamento prima dei funerali ", ha aggiunto. Inoltre, durante i funerali di Benedetto XVI "ci sarà l'interdizione dello spazio areo su piazza San Pietro ", ha fatto sapere il Prefetto di Roma, Bruno Frattasi.

L'accesso alla basilica approfondimento Morto Papa Ratzinger, il testamento: “Rimanete saldi nella fede” "Al comitato di oggi - ha continuao Frattasi - abbiamo innanzitutto parlato di come regolare l'afflusso e il deflusso delle persone da piazza San Pietro, per evitare una interferenza tra i due flussi. L'ingresso sarà sia dalla parte destra sia dalla parte sinistra di San Pietro, e il canale di deflusso sarà dal canale di uscita della basilica". "Abbiamo sviscerato tutti gli aspetti di sicurezza integrata, non solo quelli critici di Ordine pubblico, ma anche l'incolumità delle persone che vorranno a rendere omaggio al feretro", ha sottolineato il Prefetto. "Ci saranno presidi sanitari, saranno impiegati 500 volontari di Protezione Civile che avranno anche il compito di dare informazioni su code e attese. Vi saranno, inoltre, ambulanze e postazioni del 118", ha aggiunto. "Potenziati i mezzi pubblici" Inoltre "Saranno potenziati i mezzi di trasporto pubblico urbano e vi saranno due aree di scambio, una ad Anagnina e una a Laurentina per fare in modo che le persone che vengono con i mezzi propri abbiano la possibilità di parcheggiare distanti da San Pietro", ha spiegato il Prefetto di Roma, parlando delle misure che saranno messe in atto in questi giorni per l'esposizione del feretro e i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI.