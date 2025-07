Eredità Agnelli, fratelli Elkann raggiungono accordo Agenzia Entrate

La vicenda

È anche possibile che l'accordo possa essere utilizzato come leva di una exit strategy dal procedimento penale. John Elkann, in particolare, potrebbe o patteggiare o chiedere la cosiddetta 'messa alla prova', che prevede un periodo di svolgimento di lavori di utilità sociale in qualche ente (per esempio la Fondazione Agnelli, ma dovrebbe trattarsi di una struttura convenzionata con il tribunale). In caso di esito positivo il fascicolo verrebbe chiuso e le accuse cancellate. Il portavoce degli Elkann si limita a dire che "sono in atto interlocuzioni con la Procura il cui esito non è al momento definito". Ma c'è ancora una partita da giocare. Nell'entourage di Margherita Agnelli sono convinti che nei 175 milioni è compresa la tassa di successione sui beni di Marella. Se fosse così, la circostanza - a loro giudizio - finirebbe per condizionare la causa civile avviata a Torino dalla figlia dell'Avvocato (il prossimo step è previsto a settembre). Potrebbe portare a concludere che la questione sull'eredità deve essere regolata dal diritto italiano, con conseguente decadenza dei patti siglati in Svizzera nel corso degli anni. E potrebbe persino incidere sui passaggi delle azioni di 'Dicembre', la cassaforte che attraverso Exor controlla tutto il gruppo di famiglia, e che resta il vero snodo della querelle. Ma sul versante Elkann sono convinti che di ripercussioni non ce ne saranno e che l'assetto di 'Dicembre' non è modificabile. Nei mesi scorsi, presunte irregolarità sulla declaratoria su 'Dicembre' depositata nel 2021 al Registro delle Imprese hanno portato i pm a indagare il notaio Remo Morone e il commercialista Gianluca Ferrero.