2/10 ©Ansa

Per l’occasione è atteso in Vaticano e nel centro di Roma un autentico bagno di folla, anche alla luce della grande partecipazione dei fedeli che hanno reso finora omaggio alle spoglie del pontefice durante la veglia funebre organizzata in questi giorni, con il picco raggiunto lunedì, con 65 mila fedeli che si sono presentati davanti al feretro di Ratzinger

Ratzinger, prosegue l'omaggio. Ieri 65mila persone in fila per l’ultimo saluto. FOTO