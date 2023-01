5/10 ©Ansa

Non c'è stata la folla oceanica che ci fu per la morte di Wojtyla, quando i tempi di attesa per entrare in basilica erano mediamente di 24 ore, e con oltre tre milioni di pellegrini che alla fine dell'esposizione avevano reso omaggio al Papa polacco

Morto Papa Ratzinger, il testamento di Benedetto XVI: “Rimanete saldi nella fede”