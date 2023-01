Morte Papa Ratzinger, cosa sappiamo delle esequie

2/8 ©IPA/Fotogramma

LE DIFFERENZE – Anche se non più un capo di Stato, Joseph Ratzinger, benché 'dimissionario' è pur sempre stato Pontefice, e sicuramente Papa Francesco intende rendergli gli onori dovuti. Questi funerali restano un 'unicum' anche dal punto di vista procedurale, non essendosi mai svolte le esequie per un Papa emerito, per di più rimasto a vivere in Vaticano: non certo per gli altrettanto dimissionari Celestino V nel 1294 (morto poi nel 1296) e, l'ultimo prima di Benedetto, Gregorio XII, quasi seicento anni fa, nel 1415 (morto nel 1417)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo