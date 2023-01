5/10 ©Ansa

IL MOMENTO DELLA RINUNCIA – Durante questi anni Gänswein non si è mai sottratto alle domande dei media, che più volte gli hanno chiesto notizie dello stato di salute di Benedetto XVI. Uno dei ricordi più toccanti è stato quello della rinuncia: “Dal 28 febbraio 2013, Benedetto XVI rinunciava al ministero di Vescovo di Roma. La decisione era talmente grave che in quel momento avevo immaginato un’aspettativa di vita del Papa Emerito di non più di un anno. Quando lasciammo insieme il Palazzo Apostolico, tutto il mondo fu testimone di come non trattenni le lacrime”

