Morte Ratzinger, il tributo delle altre fedi a Papa Benedetto XVI

Archiviato, quindi, l'incidente di Ratisbona che aveva portato a uno scontro con l'Islam. Durante la lectio magistralis del 2006 all'Università durante un viaggio in Baviera, Ratzinger aveva citato una frase dell'imperatore bizantino Manuele II Paleologo sulla guerra santa: "Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava". Dopo le proteste del mondo islamico, specificò di non condividere quel pensiero e invitò al dialogo

