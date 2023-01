Ratzinger, il timelapse della fila di fedeli in coda. VIDEO

Una lunga scia di gente in coda a Piazza San Pietro per l'ultimo saluto ed un omaggio al Papa emerito, Joseph Ratzinger , deceduto lo scorso 31 dicembre. Il video in timelapse (GUARDA QUI) mostra la lunga fila dall'alto che si intensifica con il passare delle ore, ma resta ordinata e lineare. La basilica di San Pietro è stata aperta alle 9, ma già un paio di ore prima la gente era in fila. Gruppi di religiosi, persone singole ma anche famiglie e qualche turista. (ADDIO A PAPA RATZINGER, LO SPECIALE DI SKY TG24)

Una fila composta ed ordinata

approfondimento

Papa Ratzinger, esposta la salma: ecco come viene conservata

Sono stati stimati finora circa 65mila fedeli nella basilica di San Pietro per l’ultimo saluto a Benedetto XVI. L’omaggio a Ratzinger proseguirà per tutta la giornata di oggi e domani, prima della celebrazione dei funerali giovedì 5 gennaio. Il Papa emerito verrà sepolto nelle grotte vaticane, nella tomba dove precedentemente stava Wojtyla. Una folla composta e ordinata (FOTOGALLERY), quella che ha sfilato davanti alla salma di Ratzinger dopo un paio d'ore di attesa. Si passa prima al metal detector, poi una volta entrati in basilica, c'è l'omaggio silenzioso alla salma, Il tempo di una preghiera o di una foto e si va via per dar lasciare spazio agli altri fedeli.