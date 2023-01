Fedeli in piazza S. Pietro: "Santo subito"

"Santo subito": è quanto si legge in un cartello esposto da una delle tante fedeli presenti in piazza San Pietro in occasione dei funerali del Papa emerito che inizieranno tra poco. In piazza sono molte le bandiere tedesche e polacche, molti i fedeli arrivati dalla Baviera in costume tipico bavarese.