Funerali Ratzinger, il libretto con la Messa esequiale

Clicca qui per leggere e scaricare il libretto delle esequie di Benedetto XVI

In silenzio con le teste chine. I fedeli a San Pietro seguono la celebrazione dei funerali del Papa Emerito Benedetto XVI sui libretti appositamente stampanti per l'occasione e distribuiti in piazza che contengono il testo della Messa esequiale per il Sommo Pontefice emerito Benedetto XVI.