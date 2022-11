Mentre un terzo della popolazione resta ancora senza luce, nella capitale il 25% degli abitanti è al buio e senza acqua. Il presidente ucraino Zelensky lancia un appello a resistere: "Per noi è importante superare questo inverno. Possiamo vincere e stiamo vincendo". Gli Usa intanto stanziano aiuti per 50 milioni di dollari per riparare le infrastrutture. Proseguono i raid russi su Kherson. Dopo la protesta dell’ambasciatore russo per le parole del Papa, Mosca lancia un avvertimento agli Usa: “C’è un reale pericolo escalation”. Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, attacca la Nato: "E' un'organizzazione criminale" - dice. Mentre Kiev denuncia: nove navi russe, comprese 5 portaerei con una capacità di lancio totale di 76 missili incrociano nel Mar Mediterraneo. La Russia entra a gamba tesa nel dibattito politico italiano nel giorno in cui il Parlamento ritira l'emendamento sulla proroga dell'invio di armi all'Ucraina, pubblicando sui social la foto di un Lince distrutto. Ma l'immagine sarebbe falsa. Il 'telefono rosso' tra Usa e Russia sarebbe stato utilizzato solo una volta dall'inizio della guerra, secondo fonti americane.

