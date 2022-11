Gas russo in Europa, +40% di forniture via nave da febbraio a ottobre

Lo ha riportato il Financial Times, che spiega come l'import europeo via mare sia salito a livello 'record' nei primi 10 mesi di quest'anno

Secondo quanto riportato dal quotidiano economico Financial Times, le importazioni europee di gas russo via mare sono salite a livello "record", un dato che sottolinea come l'Europa "non si sia completamente liberata della sua dipendenza dal Paese per l'approvvigionamento di questo combustibile cruciale, anche se i flussi attraverso i gasdotti si sono praticamente interrotti" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).