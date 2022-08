Prosegue la controffensiva ucraina. Il Cremlino sostiene di aver eliminato 1.200 soldati nemici nelle ultime 24 ore. A Zaporizhzhia gli ucraini denunciano "bombe russe sui corridoi per la missione dell'Aiea". Il presidente Zelensky incontra Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica chiamata a ispezionare il sito. "La Russia sta deliberatamente bombardando i corridoi attraverso i quali la missione dell'Aiea", denuncia il consigliere capo dell'Ufficio della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak. Intanto a Praga riunione dei ministri Ue di Esteri e Difesa con al centro la crisi nel Paese invaso. A New York previsto anche un vertice del Consiglio di sicurezza Onu. Sul campo, Kiev annuncia una controffensiva nel Kherson e afferma di aver colpito depositi di munizioni russi. Mosca dichiara però di aver respinto l'offensiva. "L'operazione speciale continua in maniera ordinata, procede secondo i piani e tutti gli obiettivi saranno raggiunti", fa sapere il Cremlino tramite il portavoce Dmitry Peskov. La richiesta di Kiev: "I viaggi nell'Ue non hanno avuto alcun effetto di trasformazione sulla Russia, chiudere le porte ai russi". Gazprom conferma che il gasdotto Nord Stream sarà fermato per attività di manutenzione dal 31 agosto al 3 settembre.