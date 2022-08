Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 6 agosto sulla crisi. DIRETTA

Secondo il capo dell'amministrazione militare della città, le forze russe hanno bombardato Nikopol e Dnipropetrovsk. Esplosioni denunciate dal sindaco anche a Kharkiv. Da Odessa sono partire altre navi cariche di cereali. Putin loda l'attività di mediatore di Erdogan e tra Usa e Russia si aprono spiragli per lo scambio di detenuti, a cominciare dalla cestista Brittney Griner. L'ambasciatore russo all'Onu: "L'Ucraina non è pronta a trattative serie e le proposte che ha avanzato sono ridicole". A Mykolaiv scattato ieri alle 22 italiane un coprifuoco che durerà fino a lunedì mattina. Il presidente Volodymyr Zelensky afferma in un'intervista al South China Morning Post di cercare "colloqui diretti" con l'omologo cinese Xi Jinping per aver aiuto a porre fine all'invasione.

