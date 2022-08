Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 4 agosto sulla crisi. DIRETTA

Il Senato americano ha ratificato l'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato. Si tratta dell'allargamento più significativo dell'alleanza atlantica dagli anni 90. I due Paesi hanno presentato la domanda di adesione dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Voto storico, segnale del costante impegno bipartisan degli Stati Uniti per garantire che l'Alleanza sia pronta ad affrontare le sfide di oggi e di domani" ha detto il presidente Usa, Joe Biden, assicurando che Washington rimane vigile contro qualsiasi minaccia. Il Cremlino ritiene Biden "direttamente responsabile" dell'uccisione di civili per aver approvato bersagli colpiti dalle forze ucraine con missili americani: "Abbiamo le registrazioni". Confermato il vertice Putin-Erdogan venerdì. Ankara: "Al lavoro per un cessate il fuoco". Mosca: "Pronti a negoziare ma alle nostre condizioni". Intanto la prima nave carica di mais partita da Odessa ha lasciato Istanbul per dirigersi a Tripoli, in Libano: arriverà il 6 agosto. Kiev: "Altri 15 container pronti a partire".

