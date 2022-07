Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 1 luglio sulla crisi. DIRETTA

Missile su un condominio ad Odessa, 17 morti: lo rivelano fonti ufficiali di Kiev. I russi si ritirano dall'Isola dei Serpenti 'per non ostacolare gli sforzi Onu' sull'export del grano. Le autorità filo-russe riferiscono che la prima nave mercantile ha lasciato il porto di Berdyansk con 7.000 tonnellate di grano "dirette verso Paesi amici". Il messaggio di ringraziamento del presidente ucraino Zelensky all'esercito: "li spingeremo fuori dal nostro mare, dalla nostra terra, dal nostro cielo" Biden annuncia l'invio di armi a Kiev per altri 800 milioni. Lavrov: tra la Russia e l'Occidente sta riemergendo una "cortina di ferro". La città di Lysychansk nell'Ucraina orientale sotto incessanti bombardamenti, mentre la Russia prosegue la sua offensiva nella regione. Putin: "Le azioni Kiev in Donbass sono genocidio. La Russia è aperta al dialogo su stabilità e disarmo". Lavrov da Minsk: "Una cortina di ferro sta già calando tra Russia e Occidente". Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto "sull'applicazione di misure economiche speciali nel settore dei combustibili e dell'energia in relazione alle azioni ostili di alcuni Stati stranieri e organizzazioni internazionali". Come riportano le agenzie russe, il documento ufficiale prevede di fatto la prima nazionalizzazione di una compagnia energetica, con azionisti stranieri.