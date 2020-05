Milano, Silvia Romano: le indagini si concentrano su 40 minacce

In particolare, da quanto trapela, gli accertamenti degli investigatori e degli inquirenti sono volti a identificare gli autori dei messaggi ritenuti più pericolosi (dopo una prima scrematura), anche inviati soprattutto da profili “fake” o anonimi sui social come commenti ad altri post (anche su Instagram), e nei quali la 24enne è stata minacciata anche di morte, soprattutto per la sua decisione di convertirsi all'Islam. Gli account potrebbero essere collegati a persone legate a gruppi di estrema destra. La giovane, da quando è rientrata in Italia, è finita al centro di una campagna di odio. Da quanto si è saputo, inoltre, nei giorni scorsi è stata la stessa giovane, sentita da pm e carabinieri, a indicare, inviando anche gli screenshot , alcuni messaggi minatori e di insulti.

Silvia Romano su Facebook: “Non arrabbiatevi per difendermi”

“Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato, godiamoci questo momento insieme". Lo ha scritto lo scorso 14 maggio, sul proprio profilo Facebook, Silvia Romano: “Sono felice perché ho ritrovato i miei cari ancora in piedi, grazie a Dio, nonostante il loro grande dolore. Perché ho ritrovato voi, tutti voi, pronti ad abbracciarmi. Io ho sempre seguito il cuore e quello non tradirà mai. Io ho sempre seguito il cuore e quello non tradirà mai”. Il testo prosegue: “Non vedevo l'ora di scendere da quell'aereo, perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito”.

I ringraziamenti agli amici

Nel post, la giovane ha voluto dire “grazie, grazie, grazie” a “tutti gli amici e le amiche che mi sono stati vicini con il cuore in questo lungo tempo”. E ha ringraziato anche “chi non era un amico, ma un conoscente o uno sconosciuto e mi ha dedicato un pensiero. A tutti coloro che hanno supportato i miei genitori e mia sorella in modo così speciale e inaspettato: scoprire quanto affetto gli avete dimostrato per me è stato ed è solo motivo di gioia, sono stati forti anche grazie a voi e io sono immensamente grata per questo”.