Silvia Romano è arrivata a Milano: "Rispettate questo momento"

Silvia Romano ( CHI E' ) è arrivata a Milano ed è stata accolta da un lungo applauso. Numerose le persone che si sono affacciate alle finestre e scese in strada per salutarla. La giovane cooperante, atterrata ieri in Italia, è arrivata a bordo di un suv grigio, scortata da carabinieri e polizia. La 24enne, liberata dopo un rapimento durato 18 mesi fra Kenya e Somalia, indossava un tradizionale vestito delle donne somale e si è tolta per un momento la mascherina mostrando un sorriso prima di entrare nel palazzo dove risiede la madre ( L'ARRIVO A CIAMPINO - FOTO - IL SUO DIARIO IN MANO AI CARCERIERI ).

La giovane si è affacciata dalla finestra con la mano sul cuore

Dopo essere salita in casa, Silvia Romano si è affacciata alla finestra salutando la folla di persone e operatori dell'informazione che in strada ha accolto il suo ritorno a casa. La giovane cooperante milanese ha mostrato il pollice alzato e si è messa la mano destra sul cuore ringraziando tutti, mentre in strada veniva scandito il suo nome tra gli applausi. Dopo pochi secondi, la ragazza è rientrata nel suo appartamento e la finestra è stata poi chiusa anche con la tapparella.

Insulti sui social, si valuta tutela per la cooperante

Si valuta il tipo di tutela, fissa o mobile, a cui verrà sottoposta la ragazza dopo le critiche e gli insulti, più e meno pesanti, comparsi sui social per la scelta di convertirsi all'Islam. Lo si apprende da fonti delle forze dell'ordine. Sulla questione è attesa la decisione della Prefettura. In ogni caso, Silvia Romano dovrà stare 14 giorni in isolamento domiciliare secondo le disposizioni per il contenimento del Coronavirus. Al momento davanti alla sua casa sono posteggiate quattro auto della polizia e due dei carabinieri, con gli agenti e i militari disposti davanti al portone.