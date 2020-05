Silvia Romano, oggi il rientro a Milano

La cooperante italiana rapita in Kenya e liberata in Somalia ha spiegato agli inquirenti: “Nessuna violenza”. Alla psicologa che le è rimasta accanto nel volo che l’ha riportata in Italia ha confermato di essersi convertita e ha detto: “Adesso mi chiamo Aisha”, Intanto fonti della Farnesina smentiscono di aver avuto scontri con Palazzo Chigi

Dopo la liberazione e il ritorno in Italia, ora per Silvia Romano è il momento di tornare a casa, nella sua Milano. La cooperante italiana, rapita in Kenya nel novembre 2018 e liberata in Somalia a maggio 2020, ieri è sbarcata a Ciampino, dove ha potuto riabbracciare i familiari (FOTO - VIDEO - LE REAZIONI). È stata interrogata dagli inquirenti, ai quali ha raccontato le fasi della sua prigionia, compresa la conversione all’Islam. Intanto fonti della Farnesina hanno smentito indiscrezioni su un presunto scontro con Palazzo Chigi sull'annuncio della liberazione (LA FESTA A CASORETTO - CHI È SILVIA ROMANO - LE TAPPE DELLA VICENDA).

Silvia Romano: “Sto bene” approfondimento Silvia Romano, chi è la cooperante liberata dopo 18 mesi di prigionia Silvia Romano ha ribadito più volte di star bene “fisicamente e psicologicamente”. Ieri è stata interrogata per cinque ore per provare a chiarire i punti più oscuri dei suoi diciotto mesi di prigionia. Silvia ha confermato di essersi convertita all’Islam: “È stata una mia libera scelta, non c’è stata nessuna costrizione da parte dei rapitori che mi hanno sempre trattato bene”, ha detto. Ha poi chiarito che è falso “che sia stata costretta a sposarmi. Non mi hanno picchiata e non ho mai subito violenza. Non sono stata costretta a fare nulla. Mi davano da mangiare e quando entravano nella stanza i sequestratori avevano sempre il viso coperto”.