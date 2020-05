Silvia Romano, chi è la cooperante liberata dopo 18 mesi di prigionia

L'amore per il volontariato e per l'Africa, ma anche la passione per lo sport, in particolare per la ginnastica artistica. Ritratto, in sintesi, della giovane volontaria milanese rilasciata in Somalia dopo il rapimento in Kenya avvenuto nel novembre 2018

La laurea in Mediazione Linguistica, la passione per lo sport, in particolare per la ginnastica artistica, e l'amore per il volontariato. Ritratto, in estrema sintesi, di Silvia Romano , la 24enne milanese, liberata in Somalia , dopo il rapimento in Kenya avvenuto 18 mesi fa, nel novembre 2018 ( L'ARRIVO A CIAMPINO - FOTO )

Chi è Silvia Romano



Silvia Costanza Romano, questo il nome completo, ha conseguito la laurea in Mediazione Linguistica per la Sicurezza e Difesa Sociale al Ciels, il Centro di Intermediazione Linguistica Europea. Nell'estate 2018, arriva la decisione di partire da sola per l'Africa, per la sua prima esperienza di volontariato in un orfanotrofio a Likoni, gestito dalla onlus “Orphan's Dream”. La giovane ha proseguito le sue attività con la piccola onlus marchigiana “Africa Milele" (che opera nel Paese africano su progetti di sostegno all’infanzia) a Chakama. Poi è tornata in Italia. Successivamente, però, ha scelto di dedicare ancora tempo e impegno all'Africa, dove è tornata ai primi di novembre 2018.

La passione per lo sport

Silvia Romano, come si legge anche nel suo profilo Facebook, ha insegnato anche ginnastica artistica in una storica palestra milanese e ha fatto l'istruttrice di acrobatica in un centro sportivo. Nel suo profilo social, aggiornato fino al rapimento del novembre 2018, ci sono diverse foto delle sue giornate in Africa: la cooperante è spesso ritratta sorridente e circondata da bambini.