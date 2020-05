"Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna", scrive il presidente del Consiglio. "Silvia, ti aspettiamo in Italia!", aggiunge

Silvia Romano è stata liberata. A dare l’annuncio è stato il premier Giuseppe Conte. In un tweet, il presidente del Consiglio ha scritto: “Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”. La giovane volontaria milanese era stata rapita in Kenya.