Bentornata Silvia, sei la parte più bella del mondo

approfondimento

Silvia Romano è libera: “Sono stata forte e ho resistito"

Tornerai per la festa della mamma, allora sappi una cosa che abbiamo detto di te, in tanti: a vederti così, con quei bambini a cui ti hanno strappato, con quegli ideali che ti si leggevano negli occhi, e la gioia dei tuoi anni, e l'amore per la vita, per il mondo, per gli altri, in molti abbiamo detto, o pensato, o scritto, che la vorremmo tutti, una figlia come te. E che sono quelle come te, quelli come te, nei momenti bui dove siamo finiti, incerti come incerti non lo erano stati mai, a farci dire che sì, che siamo un mondo con un grande futuro.