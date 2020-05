Silvia Romano è tornata in Italia, il suo aereo è atterrato a Ciampino

Silvia Romano, liberata ieri dopo 18 mesi di sequestro tra Somalia e Kenya, è tornata in Italia. Il suo volo è atterrato intorno alle 14 all'aeroporto di Ciampino (FOTO). La giovane cooperante (CHI È) è rientrata a bordo di un aereo dell'Aise (il servizio segreto per la sicurezza esterna) partito dalla Somalia, dove Silvia Romano è stata liberata con un'operazione avvenuta nei pressi di Mogadiscio. La giovane è scesa dalla scaletta dell'aereo indossando una veste tradizionale islamica verde. Sul volto una mascherina come protezione contro il coronavirus, che ha tolto momentaneamente per sorridere e salutare. Poi un lungo abbraccio con i genitori e la sorella. Ad attenderla anche il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "In questo momento di grande difficoltà, un segnale che lo Stato c'è", ha detto Conte. Di Maio ha rivolto un pensiero agli "altri cittadini italiani ancora in stato di prigionia all'estero, lavoreremo per riportarli a casa: l'Italia non lascia indietro nessuno. Il lavoro continuerà".