Silvia Romano agli amici su Facebook: non arrabbiatevi per difendermi

Così la cooperante 24enne rapita in Kenya nel 2018 e liberata sabato dopo un anno e mezzo di prigionia: “Il peggio per me è passato, godiamoci questo momento insieme”

“Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato, godiamoci questo momento insieme". Lo scrive sul proprio profilo Facebook la cooperante 24enne Silvia Romano (CHI È), rapita in Kenya nel 2018 e liberata sabato dopo un anno e mezzo di prigionia (L’ARRIVO A CIAMPINO – FOTO – L’ARRIVO A CASA A MILANO). Continuano nel frattempo ad arrivare minacce e insulti via social alla ragazza, al centro di una campagna di odio montata dopo in suo rientro in Italia per via della sua conversione all'Islam e per il presunto riscatto pagato. Da quanto si è saputo, è la stessa giovane a indicare, inviando anche gli screenshot dei messaggi minatori e degli insulti, agli inquirenti e investigatori milanesi che indagano per minacce aggravate.

Il post su Facebook

Nel post di Silvia Romano si legge: "Sono felice perché ho ritrovato i miei cari ancora in piedi, grazie a Dio, nonostante il loro grande dolore. Perché ho ritrovato voi, tutti voi, pronti ad abbracciarmi. Io ho sempre seguito il cuore e quello non tradirà mai. Io ho sempre seguito il cuore e quello non tradirà mai”. Il testo prosegue: "Non vedevo l'ora di scendere da quell'aereo, perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito"

I ringraziamenti agli amici

Nel post, la giovane ha voluto dire "grazie, grazie, grazie" a "tutti gli amici e le amiche che mi sono stati vicini con il cuore in questo lungo tempo". E ha ringraziato anche "chi non era un amico, ma un conoscente o uno sconosciuto e mi ha dedicato un pensiero. A tutti coloro che hanno supportato i miei genitori e mia sorella in modo così speciale e inaspettato: scoprire quanto affetto gli avete dimostrato per me è stato ed è solo motivo di gioia, sono stati forti anche grazie a voi e io sono immensamente grata per questo".

Fiori e messaggi davanti a casa

Rose rosse, gigli, margherite colorate: continuano ad arrivare mazzi di fiori davanti al portone del palazzo di via Casoretto, a Milano, dove vive Silvia Romano. "Non sono interessata, qui non ci sono morti", ha detto la madre affacciandosi al portone, prendendo solo i biglietti dei mazzi, ma lasciando a terra i fiori. Nessuna altra dichiarazione dalla donna, che è subito rientrata in casa. Sul portone, intanto, è stato attaccato anche un nuovo cartello dopo che ieri il custode del palazzo aveva tolto tutti i messaggi di solidarietà appesi da qualche giorno. "Quando l'ignoranza urla, l'intelligenza tace! Bentornata Silvia", è scritto sul foglio. La polizia, come ormai accade da giorni, presidia la zona.