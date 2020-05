L’affermazione è stata fatta in Aula da Alessandro Pagano, durante l'illustrazione degli ordini del giorno presentati sul decreto Covid. L'onorevole della Lega è stato subito ripreso dalla vicepresidente Mara Carfagna. Durissima la reazione degli esponenti del Pd

Bagarre in Aula alla Camera dopo che il deputato della Lega Alessandro Pagano ha definito Silvia Romano "la neo-terrorista". L'onorevole è stato subito ripreso dalla vicepresidente Mara Carfagna, mentre numerosi presenti hanno protestato vivacemente contro l'affermazione. La 24enne milanese, cooperante internazionale, è stata liberata in Somalia dopo il rapimento in Kenya e 18 mesi di prigionia. Al suo arrivo in Italia la ragazza ha indossato abiti islamici e affermato di essersi convertita all'Islam (L'ARRIVO A CIAMPINO – FOTO - L'ARRIVO A CASA A MILANO). La notizia ha scatenato reazioni aggressive, con minacce sui social che hanno portato alla chiusura del profilo Facebook di Silvia Romano e all'apertura di un'inchiesta da parte della procura ( IL DIARIO IN MANO AI CARCERIERI - CHI È - L'INCHIESTA).

"Quando è tornata una neo-terrorista sono andati ad accoglierla" approfondimento Silvia Romano, chi è la cooperante liberata dopo 18 mesi di prigionia "Quando è tornata una neo-terrorista, perché questo è El Shabaab, sono andati ad accoglierla". Questa le parole di Pagano durante l'illustrazione di un ordine del giorno al decreto Covid (GLI AGGIORNAMENTI). Il deputato leghista ha criticato il governo perché al funerale di un poliziotto morto per il coronavirus non era presente nessun rappresentante politico, a differenza di quanto accaduto per il ritorno della cooperante internazionale rapita in Kenya circa due anni fa. Immediate le voci di protesta che si sono levate dall'emiciclo, soprattutto da esponenti del Pd.

Fiano e Carfagna: parole "inaccettabili" approfondimento Silvia Romano, il suo diario rimasto in mano ai carcerieri Dopo la conclusione dell'intervento di Pagano, ha preso la parola Emanuele Fiano, del Pd, che ha definito "inaccettabili" le parole del deputato leghista perché ha utilizzato l'Aula per "diffamare e calunniare una persona in termini di codice penale, una persona che è stata 18 mesi prigioniera dei terroristi". Anche la vice presidente della Camera Carfagna ha a sua volta ribadito di aver già ripreso Pagano e che le sue parole sono "inaccettabili". "Evidentemente - ha concluso - l'onorevole Pagano se ne assume la responsabilità". A protestare è stato anche il deputato Pd Filippo Sensi che su Twitter ha commentato: "Il vomito".

La difesa di Pagano: "Citavo un quotidiano" approfondimento Silvia Romano, la Procura apre un'inchiesta per gli insulti sui social Il deputato leghista si è invece difeso dicendo di aver citato un quotidiano. Pagano, parlando dei divieti di celebrare funzioni religiose durante la prima fase del lockdown, ha inoltre sostenuto l'esistenza nel governo di "una volontà antireligiosa fortissima". Il leghista ha poi cercato di spiegare che il suo intento era "evidenziare la differenza dell'atteggiamento verso alcuni luoghi di culto, anche dell'Islam moderato".

Le proteste in Aula Oltre a Mara Carfagna, Fiano e Sensi, contro Pagano si è scagliato anche il vice presidente dei deputati di Italia Viva, Luigi Marattin, che su Twitter, ha scritto: "Alessandro Pagano (Lega), parlando qui alla Camera, ha appena definito 'neo-terrorista' Silvia Romano. È uno dei momenti più bassi che ho visto finora in quest'aula". Il dem Matteo Orfini, invece, allarga l'accusa a tutto il Carroccio: "Un parlamentare leghista ha appena definito in aula Silvia Romano una 'neo-terrorista'. Loro sono solo dei vecchi razzisti e degli squallidi sessisti. Solidarietà a Silvia Romano". Mentre Enrico Borghi, deputato Pd, ha preteso delle scuse alla cooperante internazionale chiarendo che "è un'italiana! Non una neo-terrorista. L'onorevole Alessandro Pagano ha il dovere di chiedere scusa a Silvia Romano".