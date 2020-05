Silvia Romano, cocci di bottiglia contro il palazzo in cui vive

La polizia scientifica sta effettuando rilievi all'interno dell'appartamento al piano di sotto rispetto a quello dove vive Silvia Romano (CHI È), la cooperante milanese tornata lunedì a casa dopo essere stata sequestrata per un anno e mezzo fra Kenya e Somalia (L’ARRIVO A CIAMPINO – FOTO – L’ARRIVO A CASA A MILANO). Secondo quanto filtra, la famiglia che abita nell'appartamento avrebbe trovato dei cocci di vetro sospetti vicino a una finestra. Ieri sera, inoltre, un egiziano ha tentato di intrufolarsi nel palazzo: voleva dimostrare la propria solidarietà alla giovane.

Deputato leghista Pagano: “È una neo-terrorista”

Quest’oggi, in Aula, durante l'illustrazione di un ordine del giorno al decreto Covid (GLI AGGIORNAMENTI), il deputato leghista Alessandro Pagano, a proposito di Silvia Romano, ha detto: "Quando è tornata una neo-terrorista, perché questo è El Shabaab, sono andati ad accoglierla". L’onorevole ha poi criticato il governo perché al funerale di un poliziotto morto per coronavirus non era presente nessun rappresentante politico, a differenza di quanto accaduto per il ritorno della cooperante internazionale rapita in Kenya. Immediate le voci di protesta che si sono levate dall'emiciclo, soprattutto da esponenti del Pd.

La madre di Silvia Romano: “Non ho sentito e non mi interessa"

La madre di Silvia Romano, interpellata dai giornalisti durante una breve uscita per fare acquisti in farmacia e in panetteria, non ha inizialmente voluto commentare le dichiarazioni del deputato della Lega. Poi, però, ha affermato: "Non ho sentito e non mi interessa. Non amo la politica, non la seguo".