Silvia Romano, chiuso il profilo Facebook della cooperante

La madre: "Chiunque tornerebbe convertito"

approfondimento

Silvia Romano, la Procura apre un'inchiesta per gli insulti sui social

"Come vuole che stia? Provate a mandare un vostro parente due anni là e voglio vedere se non torna convertito". Lo ha affermato la madre della giovane uscendo con il cane dalla sua casa in via Casoretto. "Usate il cervello", ha aggiunto la signora rientrando e ribadendo di non voler rilasciare altre dichiarazioni. "Vogliamo stare in pace, abbiamo bisogno di pace".