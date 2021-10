10/10 @Unsplash

Plumcake con ricotta, cocco e cioccolato. Lasciate sgocciolare la ricotta in un colapasta in modo che si asciughi. Riversatela poi in un recipiente e aggiungete lo zucchero. Lavorate con un frullino, unite la farina di cocco e mescolate. Aggiungete le gocce di cioccolato fondente e mescolate. Riversate il tutto in uno stampo per plumcake, spolverate con altra farina di cocco e mettete in frigo. Intanto sciogliete del cioccolato fondente a bagnomaria, lasciate raffreddare e riversate sulla torta. Infine rimettete in frigo.