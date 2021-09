Torta di pesche sciroppate morbidissima, la ricetta facile e veloce

Una ricetta semplice e sfiziosa per preparare una gustosissima torta di pesche sciroppate, soffice come una nuvola

Profumata, soffice e dal sapore squisito: la torta con pesche sciroppate è un dolce da forno perfetto per iniziare bene la giornata oppure per una merenda ricca e gustosa. Il suo impasto è molto morbido e le pesche sciroppate donano un tocco di originalità al piatto. In questo modo, potrete utilizzare questo buonissimo frutto, tipicamente estivo, anche fuori stagione. Le pesche sciroppate, infatti, vengono conservate all’interno di pratici vasetti, immerse in uno sciroppo creato con zucchero, acqua e succo di limone.

La ricetta

approfondimento

Biscotti da inzuppo, 3 ricette classiche perfette per la colazione

Per iniziare, sciogliere il burro in un pentolino, mantenendo la fiamma bassa. Ora, all’interno di una ciotola capiente, rompere le uova e montarle unendo lo zucchero, fino a formare un composto spumoso e omogeneo, evitando di creare grumi. Aggiungere il latte, la farina setacciata e il lievito, mescolare bene (con un cucchiaio o con le fruste elettriche a bassa velocità), poi aggiungere l’essenza di vaniglia, un pizzico di sale e il burro precedentemente fuso. Infine, tagliare a pezzettoni le pesche sciroppate e inserirle nel composto, continuando a mescolare. Versare il risultato ottenuto in uno stampo da 22 cm, precedentemente infarinato e imburrato per evitare che la torta si attacchi. Infornare a 180 gradi per 40 minuti circa nel forno statico, mentre nel forno ventilato dovrete abbassare la temperatura a 170 gradi. Sfornare e lasciare riposare, quando la torta sarà fredda spolverare con lo zucchero a velo.

I consigli utili

La torta con le pesche sciroppate è un passepartout perfetto per accontentare il palato di grandi e piccini. Per arricchirla potrete inserire all’interno del composto degli amaretti, delle mandorle tritate oppure 80 grammi di gocce di cioccolato bianco, che nel forno si scioglieranno e daranno un tocco sfizioso al vostro dolce.

Inoltre, per i più golosi, è possibile servire questa torta accompagnata da un ciuffo (o più) di panna non zuccherata, oppure da una pallina di gelato alla vaniglia.