Torta pere e cioccolato soffice, la ricetta facile e veloce da provare

La ricetta originale per preparare a casa in maniera semplice e veloce il classico della pasticceria che abbina alla dolcezza della pera il gusto del cioccolato fondente

La torta pere e cioccolato è un dessert amato universalmente. Grazie alla sua consistenza morbida e al gusto deciso del cioccolato fondente, mette d'accordo tutti, anche chi di solito fa a meno del dolce a fine pasto. Ideale per chiudere un pranzo o una cena, questa torta deliziosa è particolarmente indicata per lo spuntino del pomeriggio, da servire con una tazza di tè aromatico, ma può essere preparata anche per arricchire la colazione ed iniziare la giornata con la giusta energia data dalla combinazione della frutta e del cacao.

Scegliere il tipo di pera approfondimento Biscotti da inzuppo, 3 ricette classiche perfette per la colazione La bontà dolce a base di cioccolato e pere può essere perfezionata sfruttando la qualità di pere di stagione. La torta con le pere coscia viene gustata in estate, periodo in cui questa particolare tipologia di pera giunge al massimo della sua resa. La pera coscia è succosa, croccante e dolcissima, caratteristiche che la rendono ideale per una preparazione dolciaria. In tutte le altre stagioni, sarà più facile trovare in commercio la pera Williams, che ha la buccia giallastra. La pera Kaiser, dalla buccia color cannella, invece, è consigliata per il suo sapore acidulo e quindi per chi vuole variare la ricetta originale con un frutto che accentui il contrasto con l'impasto zuccherino.