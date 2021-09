Nutella fatta in casa, la ricetta facile e veloce

La ricetta veloce e semplice da preparare per realizzare in casa una deliziosa crema spalmabile al gusto di cacao e nocciole

I golosi possono cominciare a leccarsi le dita perché la Nutella è un classico immancabile nelle dispense degli italiani e non solo. Infatti, la gustosa crema alle nocciole e cioccolato prodotta in Italia è ormai nota in tutto il mondo e numerosi sono i tentativi di imitazione in commercio. Di tutt'altra natura è però l'impresa di realizzarla in casa, nel rispetto della ricetta originale. Naturalmente, il preparato homemade sarà diverso nella misura in cui utilizzeremo artigianalmente gli ingredienti prescelti: il risultato sarà una crema spalmabile squisita che si presta a tutti gli usi dolciari immaginabili, dalla colazione allo spuntino a molto altro.



I benefici delle nocciole e del cacao approfondimento World Nutella Day, 5 ricette golose con la famosa crema al cioccolato La Nutella fatta in casa ha un sapore ricchissimo, avvolge il palato nella sua consistenza morbida e restituisce energia all'organismo col suo apporto calorico consistente che consente di affrontare la giornata con la giusta carica. Adatta ai grandi e ai piccini, non va tuttavia dimenticato che non è ideale per chi ha necessità di mantenere un regime ipocalorico. Vale la pena comunque sottolineare le proprietà nutrizionali delle nocciole, che sono uno degli ingredienti fondamentali di questa ricetta facile e veloce. Ricche di omega 3 e acido oleico, prevengono le patologie cardiache. Le nocciole, inoltre, contengono vitamina B ed E, queste ultime alleate contro l'invecchiamento. Il cacao, infine, è un noto antidepressivo naturale, un motivo in più per godersi un cucchiaino di questa prelibatezza senza sensi di colpa!