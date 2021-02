World Nutella Day, 5 ricette golose con la famosa crema al cioccolato

Dall’Italia agli Stati Uniti, golosissime ricette per celebrare la Giornata Mondiale della Nutella... ai fornelli!

Ecco 5 ricette per celebrare il World Nutella Day, e per fare il giro del mondo col vasetto tra le mani.

Il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day , la Giornata Mondiale della Nutella. Nata nel 2007, questa speciale e golosissima ricorrenza celebra la crema dolce per eccellenza, quella crema di nocciole che tutto il mondo ci invidia e che - grandi e piccini - non possono non amare.

Sciù con Nutella (Italia)

Ingredienti:

100 grammi di farina 00

125 ml di acqua

3 uova grandi

65 grammi di burro

sale

150 grammi di panna

10 grammi di zucchero

100 grammi di Nutella

granella di nocciole

Mettere a bollire in un tegame l’acqua, il burro e il sale. Raggiunto il bollore, togliere dal fuoco e aggiungere la farina setacciata. Rimettere il composto sul fuoco e mescolare per farlo asciugare, fino a quando si stacca dalle pareti.

Porre il composto nella bacinella della planetaria e farlo intiepidire utilizzando il gancio a foglia, quindi aggiungere le uova una ad una sempre lavorando l’impasto fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo.

Mettere il composto in una sac-à-poche e formare sulla carta da forno degli “spuntoni”. Infornare a 200°C per 15/20 minuti circa in forno statico. Una volta tolti gli Sciù dal forno, lasciare raffreddare e tagliare il “coperchio” dello Sciù un po’ sopra la metà (a circa ¾).

Montare la panna con lo zucchero e metterla in una tasca da pasticcere con una bocchetta. Farcire poi gli Sciù ricoprendo la base con la panna e aggiungendovi sopra uno spuntone di Nutella. Terminare con una spalmata di Nutella sul coperchio, porlo sopra alla base e aggiungere una spolverata di granella di nocciole.

Biscotti al burro di arachidi e Nutella senza cottura (Stati Uniti)

Ingredienti:

3 cucchiai di burro

½ tazza di zucchero

¼ tazza di latte

1 cucchiaio di cacao in polvere non zuccherato

¼ tazza di burro di arachidi

¾ tazza di crema alla nocciola Nutella

2 cucchiai di liquore alle nocciole (facoltativo)

2 tazze di fiocchi d'avena

In una casseruola medio-grande, sciogliere il burro a fuoco medio-basso. Aggiungere lo zucchero, il latte e il cacao in polvere e mescolare finché gli ingredienti sono ben amalgamati. Mescolare il burro di arachidi, la Nutella e il liquore e - successivamente - l’avena. Continuare a mescolare fino a incorporare tutti gli ingredienti e abbassare il fuoco.

Lavorando velocemente, formare delle palline di pasta con una paletta da gelato e posizionarle su una teglia rivestita di carta da forno. Mettere in frigorifero per trenta minuti fino a quando il composto non si rassoda. Conservare in un contenitore ermetico.

Cheesecake giapponese (Giappone)

Ingredienti:

8 uova

330 grammi di formaggio cremoso

60 grammi di burro

140 ml di latte

160 grammi di zucchero

75 grammi di farina

40 grammi di maizena

un pizzico di sale

succo di limone

15 grammi di Nutella a fetta, granella di nocciole e ribes per guarnire

Dividere i tuorli dagli albumi e porre questi ultimi da parte. Mischiare vigorosamente il formaggio cremoso e il burro, fino ad ottenere una crema. Aggiungere delicatamente il latte e i tuorli e, successivamente, 60 grammi di zucchero e la farina e la maizena setacciate.

Montare gli albumi con il sale e lo zucchero restante. Aggiungere il succo di limone e continuare a montare finché non avranno una consistenza spumosa. Amalgamare gli albumi montati al resto dell’impasto aiutandosi con una spatola, facendo un movimento dal basso verso l’alto.

Imburrare e rivestire di carta forno una tortiera di 20 cm dai bordi alti e versare l’impasto all’interno. Porre la tortiera in una teglia più grande e versare all’interno dell’acqua calda in modo da cuocere la torta a bagnomaria.

Infornare a 200° per 15 minuti a forno preriscaldato. Poi abbassare la temperatura a 140° e continuare la cottura per 45 minuti. Terminato il tempo di cottura, spegnere il forno e lasciare la torta al suo interno per altri 15/30 minuti senza mai aprire lo sportello.

Estrarre la tortiera dal forno e, con delicatezza, capovolgere la torta in un piatto per farla raffreddare. Decorare con poco zucchero a velo, poi tagliate a fette. Decorare ogni fetta con 15 grammi di Nutella e con granella di nocciole o ribes.

Ricetta di Cookist.

Nutella French toast (Francia)

Ingredienti:

2 cucchiai di Nutella

4 fette di pane alla cannella

¼ di tazza di latte

1 uovo grande sbattuto

¼ di cucchiaino di estratto di vaniglia

Distribuire 1 cucchiaio di Nutella su un lato di 2 fette di pane alla cannella, e chiudere con altre 2 fette a formare dei panini.

Sbattere il latte, l'uovo e l'estratto di vaniglia in una ciotola poco profonda. Immergere ogni panino nella miscela di latte fino a quando il pane si sarà inumidito (circa 15 secondi per lato).

Scaldare una padella antiaderente e cuocere i panini per 2-3 minuti fino a doratura.

Tacos con mango, papaya e Nutella (Messico)

Ingredienti:

200 grammi di mango a dadini

200 grammi di papaya dadini

30 grammi di zucchero

40 grammi di acqua

un pizzico di pepe bianco

6 tortillas

90 grammi di Nutella e menta per decorare

Prendere le tortillas e ricavare 6 dischetti con un coppapasta del diametro di 10 cm. Preparare uno sciroppo con 10 grammi di zucchero e 10 grammi di acqua. Scaldare a fuoco moderato e, quando lo zucchero si sarà sciolto, aggiungere il mango e la papaya. Caramellare la frutta per 3-4 minuti senza far asciugare del tutto lo sciroppo. Spegnere il fuoco e insaporire con il pepe bianco.

In un altro pentolino, versare 10 g di acqua e 10 g di zucchero, scaldare a fuoco moderato finché lo zucchero non si sarà sciolto. A questo punto spennellare un lato delle tortillas con lo sciroppo appena preparato.

Man mano che si spennellano le tortillas, posizionarle su uno stampo da muffin rovesciato, ripiegandole a metà e inserendole nello spazio tra uno stampino e l’altro (la parte spennellata con lo sciroppo di zucchero deve stare all’interno). Cuocere le tortillas in forno ventilato preriscaldato a 200°C per 8 minuti. A cottura ultimata sfornarle e lasciarle raffreddare. Con un cucchiaio riempire le tortillas con la frutta tropicale caramellata. Trasferire la Nutella in una sac-à-poche con bocchetta liscia larga 9 mm e spremere dei ciuffetti di crema sopra la frutta. Profumare con foglioline di menta e servire subito.