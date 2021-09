Biscotti da inzuppo, 3 ricette classiche perfette per la colazione

Da “tuffare” nel latte, nel tè oppure nel caffè, i biscotti da inzuppo sono il modo più dolce per iniziare la giornata. Ecco 3 gustose ricette classiche, perfette per la colazione Condividi:

Hanno le forme più disparate: arrotondati, bislunghi o realizzati in deliziose ciambelline, i biscotti da inzuppo sono la ricetta perfetta per colazioni sane e gustose che piacciano agli adulti così come ai più piccoli. Facili e veloci da preparare, sono completamente cucinati in casa e perfetti da immergere in una tazza di latte, di tè o di caffè, per poi sgranocchiarli fino a leccarsi le dita! Mentre al loro interno si presentano come friabili, in superficie sono invece croccantissimi e con un tocco dolce di zucchero o di cioccolato. Ecco 3 ricette classiche per biscotti da inzuppo, per una sostanziosa colazione da declinare anche nella versione al cioccolato e integrale. Fatti per accontentare con gusto anche i palati più esigenti.

Biscotti da inzuppo alla vaniglia approfondimento Biscotti al cioccolato, 3 ricette facili e veloci da preparare Per realizzare i biscotti da inzuppo alla vaniglia occorre innanzitutto montare due uova insieme a 150 g di zucchero semolato a cui unire poi anche un pizzico di sale e i semi di una bacca di vaniglia. L’idea è quella di ottenere un composto spumoso a cui incorporare anche un filo di olio (100 g). Proseguire sciogliendo il bicarbonato da cucina (10 g) nel latte tiepido (50 g), poi aggiungendolo all’impasto già preparato, continuando a mescolare energicamente. Unire infine anche i 500 g di farina 00 già setacciata e la scorza grattugiata di un limone e amalgamare fino ad ottenere un composto il più possibile liscio, compatto, quindi privo di grumi. Come si realizzano i biscotti? Basta dividere l’impasto in quattro parti con cui formare dei filoncini da passare nello zucchero di canna. Tagliare a lunghezza desiderata per dare forma ai dolcetti, trasferire in teglia con carta da forno e cuocere in forno statico e preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti fino a completa doratura.

Biscotti da inzuppo al cacao approfondimento La ricetta per biscotti morbidi alle mele facili e veloci da preparare Siete tipi golosi quindi la variante classica alla vaniglia non fa per voi? Ecco come preparare dei deliziosi biscotti da inzuppo al cacao. Iniziare subito la ricetta intiepidendo 60 ml di latte insieme a 8 g di ammoniaca da cucina oppure, se non la avete a disposizione, una bustina di lievito per dolci (che in questo caso particolare non va aggiunto al latte, ma incorporato in seguito). Nel frattempo, in un recipiente abbastanza capiente, rompere le 2 uova e aggiungervi 150 g di zucchero semolato, il latte tiepido con l’ammoniaca e 100 ml di olio EVO. Mescolare il tutto energicamente per amalgamare bene gli ingredienti. Dopo aver setacciato insieme 420 g di farina 00, 30 g di cacao amaro in polvere e una bustina di lievito, incorporare il tutto, poco alla volta, al composto dei liquidi, avendo cura di mescolare costantemente per evitare grumi. Il risultato deve essere quello di un tipico impasto da biscotti, liscio e compatto. Con l’aiuto delle mani, ricreare i biscotti da inzuppo secondo la forma desiderata, poi sistemare su una teglia con carta da forno e infornare a modalità statica a 180 gradi per una ventina di minuti. A piacere, prima di cuocere i biscotti, è possibile spennellarli con del latte e insaporirli con della granella di zucchero.