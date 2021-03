Biscotti al cioccolato, 3 ricette facili e veloci da preparare

I nutellotti

Nutella: 5 ricette

Ingredienti:

180 gr. di Nutella

150 gr. di farina 00

un uovo

un pizzico di sale

Procedimento: in una terrina mettete la Nutella e l’uovo, con l’aiuto di uno sbattitore elettrico lavorate il tutto fino a quando l’uovo non sarà stato completamente amalgamato alla Nutella. Ora aggiungete poco alla volta la farina setacciata e mescolate con una spatola facendo attenzione a non far formate dei grumi. Una volta ottenuto un panetto compatto e liscio avvolgetelo nella pellicola trasparente e ponetelo nel frigorifero per almeno un’oretta. Trascorso il tempo necessario riprendete il panetto e lavorate la pasta poco alla volta, formate delle strisce e tagliate a tocchetti della stessa misura. Prendete ogni singolo pezzetto ottenuto e formate delle palline, posizionatele sulla vostra teglia ricoperta di carta forno e con il retro di una spatola o semplicemente con un vostro dito fate una pressione al centro di ogni pallina così da appiattire il biscotto e formare un piccolo cratere. Ora potete infornare i nutellotti a 180 gradi per 10 minuti. Una volta cotti lasciateli raffreddare e farciteli con dell’altra Nutella (quantità a vostro piacimento). Non è necessario usare una sac a poche per farlo ma può bastare un cucchiaino.

Crinkles al cioccolato

Ingredienti:

160 g farina 00

40 g amido di mais

20 g cacao amaro in polvere

150 g zucchero semolato

180 g cioccolato fondente

60 g burro

2 uova

1/2 cucchiaio di estratto di vaniglia

2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci

zucchero a velo idrorepellente

Procedimento: per prima cosa sciogliete a bagnomaria il cioccolato con il burro e fatelo intiepidire. In una ciotola montate le uova con lo zucchero semolato fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite i due preparati e aggiungete l’estratto di vaniglia. Unite in un’altra ciotola la farina, il lievito, il cacao e l’amido di mais e poco alla volta incorporatelo al precedente composto, amalgamate il tutto e fate riposare in frigorifero per un paio di ore. Trascorso il tempo necessario riprendete il vostro impasto e formate delle palline della stessa misura e peso. Passatele ora una ad una nello zucchero a velo e posizionatele sulla teglia rivestita di carta forno. Infornate a 180 gradi per circa 15 minuti.