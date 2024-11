Usa, media: Trump nomina Scott Bessent segretario al Tesoro

Chi è Scott Bessent

Scott Bessent, scelto da Donald Trump nuovo segretario al Tesoro, è un veterano di Wall Street e grande sostenitore dell'uso delle tariffe come leva da usare con gli altri Paese. Nato in South Carolina, laureato nel 1984 a Yale, Bessent, 62 anni, è il fondatore del fondo Key Square Management, che alla fine del 2023 aveva asset per un valore di circa 600 milioni di dollari. Bessent ha lavorato per nove anni, dal '91 al 2000, per il finanziere e filantropo Democratico George Soros, con il quale ha collaborato di nuovo tra il 2011 e il 2015 come capo investimenti. Consigliere economico chiave di Trump, Bessent ha donato alla campagna del presidente eletto tre milioni di dollari, definendo il tycoon uno "molto raffinato sulla politica economica", e mettendolo in contrapposizione con "l'analfabeta economicamente" Kamala Harris. In un articolo pubblicato da Fox News, il 15 novembre, Bessent aveva sostenuto la politica dei dazi, definendola "strumento di negoziazione con i nostri partner commerciali", e bollato come "assurda" l'ondata di critiche sollevata da molti economisti, secondo i quali l'aumento delle tariffe sulle importazioni ricadra' sui consumatori americani. Bessent ha vinto il duello con Marc Rowan, finanziere di Wall Street, Kevin Warsh, membro del board della Federal Reserve, e Howard Lutnick, Ceo di Cantor Fitzgerald e sostenuto da Elon Musk, che lo aveva indicato come uomo di rottura con la politica tradizionale, mentre Bessent era stato definito dal miliardario un nome che non avrebbe portato la svolta. Musk, con un post pubblicato su X, aveva chiesto a Trump di ascoltare altre voci. Il presidente eletto alla fine ha deciso per il candidato che, fin da subito, sentiva piu' in linea con la sua agenda economica.