Tutti pazzi per i biscotti di Squid Game: ricetta del Dalgona Biscuit

“ Squid Game ”, la serie rivelazione di Netflix , visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick , è uno dei prodotti del colosso dello streaming più apprezzati degli ultimi tempi in Italia e nel mondo. Da quando ha fatto il suo ingresso sulla celebre piattaforma tutti ne parlano al punto che l’hashtag #SquidGame è diventato virale, ottenendo miliardi di visualizzazioni sui social.

approfondimento

Chi ha già divorato la prima stagione conoscerà bene i “Biscotti Dalgona”. Per chi non l’ha ancora vista, invece, stiamo parlando di alcuni particolari biscotti al caramello che diventano “protagonisti” del terzo episodio quando la challenge impone ai partecipanti di ritagliare una figura proprio dal succulento dolce.

Comunque bisogna sapere che i Biscotti Dalgona non sono un’esclusiva di “Squid Game”, ma sono invece un dolce tipico coreano. Quando la serie è diventata popolare in tutto il mondo, le vendite di questa prelibatezza sono aumentate a dismisura portando le pasticcerie locali a produrne decine e decine al giorno per soddisfare la richiesta.

Se anche in Italia è difficile trovarli, non è un problema: prepararli è molto semplice, e richiede solo due ingredienti.