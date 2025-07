Nuova edizione da record per il CartoonClub e il RiminiComix

Si è conclusa con un successo straordinario la 41esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini. Dal 13 al 20 luglio, la città romagnola si è trasformata nel cuore pulsante dell’universo geek italiano, accogliendo 220.000 appassionati in una settimana di eventi, incontri, proiezioni e spettacoli distribuiti in tutta la città.

I grandi nomi del fumetto e dell’animazione

Tra i protagonisti, oltre 150 ospiti nazionali e internazionali hanno condiviso col pubblico i segreti delle loro arti. Premi alla carriera per due mostri sacri come Milo Manara e Maurizio Forestieri, accanto a nomi di spicco come Fabio Celoni, tra gli autori del nuovo fumetto “Superman: Il mondo”. In programma anche nove concorsi cinematografici che hanno portato a Rimini oltre 300 cortometraggi provenienti da 50 Paesi.