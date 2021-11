8/10 @Pixabay

Menta. Novembre è un mese adatto per le erbe aromatiche, nello specifico, per la raccolta delle erbe delle piante perenni, tra cui salvia, rosmarino e timo. La menta, che si semina a primavera e cresce bene in vaso d'estate, può essere trapiantata in autunno in piena terra. Sarà molto utile d'estate per allontanare i parassiti da altre piante, come i pomodori.





