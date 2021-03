Le 4 migliori piante da siepe da scegliere per il tuo giardino

Le piante da siepe sono un elemento ornamentale in grado di rendere il giardino elegante e accogliente Condividi:

Le piante da siepe sono perfette per ornare il giardino, ma non solo. Infatti, oltre alla funzione estetica sono utili anche per proteggere la privacy, e creare un ambiente esterno intimo e accogliente al tempo stesso.

approfondimento Giardinaggio fai da te, 10 idee per decorare il giardino di casa Per scegliere le piante da siepe migliori per il giardino, bisogna prestare attenzione a determinate caratteristiche, come: la qualità del terreno

l’esposizione al sole

lo spazio a disposizione Inoltre, esistono varie tipologie di piante da siepe, le sempreverdi, con fiori, da piantare in vaso e nel terreno. Quindi, prima di procedere con l’acquisto è opportuno fare diverse valutazioni, in modo da scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze e necessità.

Le 4 migliori piante da siepe approfondimento Giardinaggio fai da te, 6 consigli per principianti Le piante da siepe, così come le rose rampicanti, oltre alla loro bellezza, sono elementi perfetti da inserire in giardino per creare uno spazio esterno elegante. Ecco le 4 migliori piante da siepe che ti consigliamo di acquistare. Lauroceraso Si tratta di una pianta da siepe sempreverde, spesso usata per creare delle vere e proprie barriere in giardino. Il Lauroceraso è molto resistente, si adatta anche alle basse temperature ed è facile da coltivare. In primavera, fiorisce e si riempie di piccolissimi boccioli bianchi.