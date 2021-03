Fiori da vaso estivi per balcone e giardino, le 6 varietà più belle

Non c'è periodo migliore della primavera per circondarsi di fiori, colorati e profumati. Se volete decorare balconi e terrazze con vasi di fiori, è importante sapere quali varietà sono più adatte alla bella stagione. Ecco allora una lista di fiori da vaso estivi perfetti per arricchire i nostri outdoor.

Sono tra i fiori più amati, colorati e allegri. Si possono comprare vasi di tulipani già fioriti, oppure comprare i bulbi e provare a piantarli. Possono essere piantati in un’aiuola o in un vaso sul balcone, basta scegliere una posizione soleggiata.

Questi fiori solitamente annunciano l’arrivo della bella stagione. Anche le primule sono vendute in piccoli vasi economici e con i loro colori, alcuni più tenui altri più sgargianti, portano una ventata di allegria ad ogni spazio aperto. Importante la location: le primule devono stare lontane dalle correnti d’aria, da fonti dirette di calore e raggi del sole. Al contrario dei gerani, hanno bisogno di essere posizionati in una zona abbastanza fresca .

Il geranio è il fiore da balcone per eccellenza. Colorato, profumato e anche economico . In più è forte e resistente, non necessita di particolari cure e quindi è perfetto anche per chi non ha il pollice verde. Il geranio può essere posizionato dove si desidera, meglio se sotto il sole , che lo aiuterà a produrre più fiori.

Lavanda

Se desiderate un fiore dal profumo avvolgente, optate per la lavanda. I fiori, una volta raccolti ed essiccati, possono essere utilizzati per fare sacchettini profumati, da mettere negli armadi e nei cassetti. In più la lavanda ha effetti benefici per chi soffre d’insonnia. Per quanto riguarda la posizione, questo fiore necessita di 8 ore di sole al giorno.

Surfinia

La surfinia è una pianta nata da un ibrido: deriva dall’incrocio tra la Petunia nyctaginiflora e la Petunia violacea. Questi fiori sono perfetti per vasi e fioriere, ma anche per colorare le aiuole, perché in grado di realizzare tappeti e cascate che possono raggiungere i tre metri. Questa pianta ha fiori dai colori molto vivaci e diversi a seconda della varietà: dal bianco, al rosa, dal rosso porpora al viola e blu. Se desideriamo una fioritura rigogliosa, dobbiamo sistemare la pianta di surfinia al sole e al riparo dal vento.

Violetta

Anche questa è una pianta con colori molto vivaci. La violetta è piuttosto piccola, quindi perfetta per adornare i vasetti del balcone o del giardino. La violetta è una pianta di facile coltivazione, ma per avere una fioritura annuale, deve essere sistemata in luoghi molto luminosi, ma attenzione ai raggi diretti del sole che potrebbero rovinare i fiori.