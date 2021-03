Giardinaggio fai da te, 10 idee per decorare il giardino di casa

Rendere il proprio spazio verde più gradevole e armonioso non è difficile, e nemmeno costoso. Bastano un po' di impegno e tanta fantasia Condividi:

Avere un giardino significa possedere uno spazio da arredare, arricchire, curare. Può capitare di avere davanti questo spazio aperto ma non sapere bene cosa farne e come decorarlo. Magari ci siamo fatti ispirare da foto patinate sui giornali, ma non sappiamo da che parte cominciare per abbellire al meglio il nostro giardino. E, soprattutto, non vogliamo spendere troppi soldi. Come fare, dunque? Ecco dieci idee facili ed economiche per decorare il giardino di casa.

Illuminazione

Nulla come la luce è in grado di regalare atmosfera ad un giardino. Scegliete ghirlande di luci o lanterne che dovrete appendere agli alberi. Costano poco e donano immediatamente raffinatezza e romanticismo allo spazio. Piccolo orto su pallet I pallet possono tornarvi utili in moltissimi modi. Se li posizionate verticalmente, con un po' di terra all'interno, potete piantarci delle erbe aromatiche da avere sempre pronte all'uso. Potete usare il pallet grezzo, oppure divertirvi a dipingerlo. Aiuole fai da te Una bella idea è quella di creare delle aiuole recintate e delimitate da pietre e legnetti. Non solo: potete "inventare" la pavimentazione del giardino usando ciottoli reperibili presso centri verdi. Panchine con il pallet Come dicevamo, con i pallet, molto economici, si possono inventare tante idee originali. Ad esempio, per una perfetta zona relax si possono trasformare i pallet, che ovviamente andranno prima levigati, puliti e riverniciati, in divanetti da arredare con cuscini e piante. Gomme auto da riciclare Trovare pneumatici da riciclare è davvero facilissimo. Un'idea originale è utilizzarli per arredare il giardino: basta dipingerli del colore che più ci piace, riempire il buco al centro di terra e usarli come vasi per fiori.