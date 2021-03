Erbe aromatiche, elenco dei nomi e come utilizzarle in cucina

Le erbe aromatiche sono un elemento fondamentale per moltissime ricette, in grado di ravvivare e dare ancora più gusto a primi, secondi, dolci e persino bevande. Ecco allora un elenco delle erbe più note, spesso utilizzate sia fresche che essiccate.

Alloro

Questa pianta ha un aroma deciso soprattutto se utilizzato fresco, ma è ottimo anche essiccato. Si abbina molto bene ai legumi, alle patate al forno e alla zucca. È indicato anche in abbinamento alla carne di maiale.

Aneto

Usato soprattutto per aromatizzare dolci, salse per il pesce, piatti a base di spinaci, pollo, agnello, carni grigliate o lessate.

Basilico

Erba alla base della cucina mediterranea. Protagonista nel pesto alla genovese, in cucina è preferibile utilizzarlo crudo o aggiungerlo a fine cottura. Si utilizza con salsa di pomodoro, pizza, insalate, caprese, zucchine e melanzane, ma anche con carni bianche e uova, oltre che ai dolci di frutta.

Cerfoglio

Erba simile al prezzemolo ma con un aroma più delicato. Si usa prevalentemente per insaporire carni e pesci ma anche nelle salse.

Coriandolo

Del coriandolo si utilizzano sia le foglie, fresche o essiccate, che i semi, usati come spezia. Questa pianta viene usata soprattutto nella cucina indiana, sudamericana e orientale.

Dragoncello

Si tratta dell'ingrediente principale di salsa tartara e salsa bernese. Può essere usato anche per profumare senape o maionese e in abbinamento a uova, crostacei e carni bianche.

Erba cipollina

Ha il profumo simile a quello della cipolla, ma più delicato. Si consiglia di non cuocerla ma aggiungerla direttamente nel piatto tagliandola con le forbici. L’erba cipollina è indicata per insaporire zuppe e risotti, in particolare in abbinamento al porro.

Finocchietto

Pianta usata per aromatizzare carne, pesce e primi piatti. Molto utilizzato nella cucina siciliana, infatti è tra gli ingredienti della pasta con le sarde.